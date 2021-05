Ne se sentant "ni femme ni homme", Demi Lovato fait son coming-out non binaire

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux mercredi, Demi Lovato fait son coming-out non binaire. Expliquant qu'elle ne se sent "ni femme ni homme", elle demande qu'on utilise désormais le pronom "they/them", "iel" en français.

Cette contraction de "il" et "elle" permet de désigner les personnes non-binaires et celles dont on ignore le sexe.

Demi Lovaton insiste : iel veut avoir le choix de qui iel est plutôt qu'une personne qu'on lui demande d'être.

"Chaque jour où nous nous réveillons, nous avons une nouvelle chance d’être qui nous voulons et souhaitons être (…) Ma vie a été un voyage pour moi-même, mais je vivais aussi pour ceux de l’autre côté des caméras", dit encore Demi Lovato.

"Continuez à vivre dans la vérité et sachez que je vous envoie beaucoup d’amour", conclut l’artiste.