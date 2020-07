Nick Cordero, acteur de New York Unité Spéciale, est mort du coronavirus à 41 ans

Nick Cordero, célèbre acteur de Broadway âgé de 41 ans est décédé du coronavirus dimanche 5 juillet au Cedars-Sinai de Los Angeles après avoir combattu la maladie pendant 95 jours, a annoncé sa femme Amanda Kloots.

En avril, après 18 jours en réanimation à Los Angeles, l'acteur canadien avait dû être amputé de sa jambe droite car un caillot indélogeable y bloquait la circulation du sang. Il était à l'hopital depuis le 31 mars.

"Dieu a un autre ange dans le ciel maintenant. Mon cher mari est décédé ce matin. Il était entouré d'amour par sa famille, chantant et priant alors qu'il quittait doucement cette terre (...) Mon cœur est brisé car je ne peux pas imaginer la vie sans lui. Nick était une lumière si brillante. Il était l'ami de tout le monde, il aimait écouter, aider et surtout parler. C'était un acteur et un musicien incroyable. Il aimait sa famille et adorait être un père et un mari. Elvis et moi allons le regretter dans tout ce que nous faisons, tous les jours (...) Je t'aimerai toujours et pour toujours, mon cher ami", a écrit son épouse sur Instagram.