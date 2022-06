Nicola Peltz Beckham: ce reproche à l'attention de ses nouveaux beaux-parents Victoria et David qui passe mal

Ils se sont mariés le 9 avril dernier lors d'une cérémonie somptueuse organisée en Floride. Nicola Peltz et Brooklyn Beckham forment le couple le plus observé du moment dans le monde du showbiz et multiplient les interviews dans les magazines de mode.

Dans la dernière édition du Tatler Magazine, la jeune mariée, Nicola Peltz, 27 ans, a peut-être commis le premier impair envers sa célèbre belle-famille affirmant que son mari s'était senti "poussé" dans des carrières qu'il n'appréciait pas.

Et de développer sa pensée: "Brooklyn ressentait beaucoup de pression pour plaire aux gens avec sa carrière et il n'aimait pas ça".

Une critique non-dissimulée destinée à ceux qui l'ont conseillé: ses parents David et Victoria Beckham.

Nicola a également expliqué que Brooklyn se tournait désormais vers son père, l'homme d'affaires milliardaire Nelson Peltz, pour obtenir des conseils.

Et Nicola de se réjouir: "Brooklyn se lance dans de nouvelles choses passionnantes avec ses émissions et aussi de nouvelles entreprises et c'est vraiment sympa. Je le regarde appeler mon père et dire:" Qu'est-ce que tu en penses?" J'adore le regarder apprendre de mon père."

Les commentaires de Nicola au magazine interviennent au milieu de rumeurs de tensions entre Brooklyn et ses célèbres parents.

Il a été affirmé sur les réseaux sociaux que Brooklyn avait oublié de souhaiter à sa mère l'ancienne Spice Girl, Victoria, une bonne fête, le jour de la fête des mères. Mais les proches de la famille ont insisté sur le fait qu'il n'y avait aucun problème entre eux, relate ce vendredi matin The Sun.