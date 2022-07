Nouvel échec pour Brad Pitt dans sa bataille judiciaire contre Angelina Jolie

Ce vendredi 22 juillet, le site américain Page Six a révélé qu'Angelina Jolie venait de remporter un procès intenté par son ex-conjoint Brad Pitt au sujet de la vente de leur domaine viticole du sud de la France. En octobre 2021, Angelina Jolie avait vendu ses parts du domaine, ce qui avait poussé l'acteur américain a porté plainte contre son ancienne épouse. Une plainte qui tombe a l'eau.

Petit rappel des faits, le couple vedette d'Hollywood avait acheté l'entreprise viticole en 2008. Le couple s'y est d'ailleurs marié en 2014. Mais suite à leur séparation en 2016, Angelina Jolie a pris la décision de vendre ses parts à l'entreprise russe Stoli sans avertir la star de Fight Club. Profondément offusqué, il a décidé de porter l'action en justice pour demander l'annulation de la vente, ainsi que des dommages et intérêts. Brad Pitt affirme que lui et son ex-femme avaient conclu un accord "pour ne jamais vendre sans le consentement de l'un et de l'autre". Avant de rajouter qu'Angelina avait cessé de "contribuer depuis longtemps financièrement à l'entretien du vignoble".

L'actrice Angelina Jolie n'a pas souhaité se laisser faire. Elle et ses équipes ont riposté en assignant également devant la justice son ancien époux, ainsi que son directeur commercial et sa société. Un juge de Los Angeles a alors demandé à l'acteur de l'Étrange Histoire de Benjamin Button de fournir des preuves de l'intention de nuire d'Angelina Jolie avant de prendre toute décision.



©BELGA Domaine viticole de Miraval (dans le Var) au cœur de la discorde dans le couple Pitt/Jolie



