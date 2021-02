Paris Jackson aussi victime de maltraitance en internat: elle remercie Paris Hilton d’avoir "mis des mots sur ses souffrances"

Paris Hilton a révélé récemment avoir été victime de violences et d’abus lorsqu’elle était en centre de redressement pour mineurs. Dans une interview, Paris Jackson, la fille du roi de la pop, affirme avoir vécu des expériences similaires dans une autre école. Elle remercie la star d’avoir ouvert la voie.

Paris Hilton s’est exprimée dans le documentaire "This is Paris" sur les violences et abus qu’elle a subis lorsqu’elle était adolescente en centre de redressement pour mineurs. Elle a ainsi exposé au grand jour le harcèlement et les abus sur mineurs pratiqués dans ces internats et a fait entendre sa voix devant la justice.

Aujourd’hui, Paris Jackson témoigne de faits similaires. La fille de Michael Jackson n’a pas révélé le nom de l’établissement et n’est pas entré dans les détails des sévices subis. Elle a surtout tenu à remercier la DJ pour avoir mis les mots "sur toutes les souffrances qu’elle a aussi endurées." La jeune mannequin s'est entretenue à ce sujet avec la mère de Paris Hilton, Kathy, pour C Magazine.

En octobre dernier, Paris Hilton manifestait devant son ancienne école, la Provo Canyon School. A l’époque, Paris Jackson l’avait soutenue via Instagram: "Je suis avec ParisHilton et tous les survivants. #BreakingCodeSilence. C'est de la maltraitance des enfants. Commençons par Provo et avançons à partir de là."

Paris Hilton a témoigné au début du mois de février devant la justice dans le bus de faire passer une loi de réglementation pour ces établissements. Actuellement, les internats de redressement pour mineurs ne sont pas surveillés aux Etats-Unis. Dans son témoignage, l’héritière Hilton racontait les séquelles qu’elle portera à vie telles que le stress post-traumatique et l’insomnie.