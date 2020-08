Pierre-Jean Chalençon déjà remplacé dans "Affaire Conclue": il s'attaque violemment à celui qui occupe sa place

En juin, le collectionneur et spécialiste de Napoléon Pierre-Jean Chalençon a quitté l'émission "Affaire conclue" sur France 2, quelques jours après une vive polémique déclenchée par une photo prise lors d'un anniversaire de Jean-Marie Le Pen.



"J'ai décidé de quitter Affaire conclue, ça fait quelques semaines que j'en avais parlé à la production et à Sophie" Davant, la présentatrice de l'émission, "je voulais que mon rôle évolue, ça n'a pas évolué", et après une année difficile sur le plan personnel, "je souhaitais partir à la rentrée", avait alors expliqué le collectionneur dans l'émission "Morandini Live" sur CNews.



Une décision, a-t-il reconnu, qui a été précipitée par la publication il y a quelques jours sur les réseaux sociaux d'une photo où on le voit poser tout sourire avec Dieudonné, ce qui a lui a valu une avalanche de critiques, d'autant plus que cette photo avait été prise lors d'un anniversaire de Jean-Marie Le Pen.



Rejetant tout soupçon d'antisémitisme, l'expert de la France napoléonienne s'est dit "attaqué" et "blessé" par ces critiques, tout en reconnaissant avoir commis "une erreur" et "une très grosse connerie".



Deux mois après les faits, le collectionneur a été remplacé. Le nouvel acheteur qui vient d'être présenté au public s'appelle François-Xavier Renou. Mais ce choix n'est pas au goût de Pierre-Jean Chalençon. Il l'a fait savoir sur Twitter. "La blague personne ne me remplace et certainement pas cette personne! Pathétique ! (…) N’est pas Chalençon qui veut (...) "Ce garçon est charmant ..mais le mec qui me remplacera n’ai pas encore né (...) Il ne suffit pas d’être gay avec une veste folle pour me remplacer", a écrit le spécialiste de Napoléon, très en colère.



