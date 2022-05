Pour la Fête des mères, Céline Dion publie une photo inédite d’elle avec ses enfants

Ce dimanche, on fêtait les mamans dans plusieurs pays du monde.

Les célébrités ont été nombreuses à rendre hommage à leur famille et Céline Dion, qui se fait pourtant discrète depuis quelques mois, en a fait partie.

Sur Instagram, on a donc pu voir un cliché inédit de la star canadienne entourée de ses trois enfants, René-Charles, Eddy et Nelson. "En cette Fête des mères, je me sens très privilégiée de pouvoir être avec mes enfants", écrit-elle sur le réseau social avant de saluer le courage des mamans embourbées dans des guerres et survivant face à la misère. "J’ai une pensée toute particulière pour ces mères en Ukraine et partout dans le monde qui ont perdu leurs enfants… Et je pense à ces mères qui s'inquiètent constamment pour la sécurité de leurs enfants... et aussi à ces mères qui consacrent chaque once de leur énergie juste à fournir à leurs enfants les nécessités de la vie", poursuit-elle.

Un message d’amour et de paix, fidèle à la chanteuse, dans un contexte mondial particulièrement tendu. "Nous prions pour qu’elles trouvent le réconfort pour leurs familles."