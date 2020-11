Raiden, 4 ans, a perdu ses parents du coronavirus: toute sa ville va se mobiliser pour célébrer son anniversaire

À seulement 4 ans, Raiden Gonzalez, un petit garçon américain, vient de perdre ses deux parents. Adan (33 ans) et Mariah (29 ans) sont décédés du coronavirus à quatre mois d'intervalle, ne laissant à leur petit garçon que quelques années de souvenirs à chérir toute sa vie.

Ce dimanche, c'est l'anniversaire de Raiden qui va célébrer ses 5 ans. Pour l'honorer, sa grande-tante Margie Bryant, chez qui le petit garçon vit désormais, a multiplié les appels dans sa communauté de San Antonio au Texas parce qu'elle souhaite qu'à cette occasion, Raiden puisse se sentir spécial et se sentir entouré, a expliqué Margie à la chaîne américaine CNN.

Un défilé sur le thème des dinosaures "vague et rugissement" est prévu le samedi 28 novembre. Les pompiers locaux, un interprète de Batman, des véhicules "monster truck", des motos et des voitures luxueuses défileront pour l'occasion devant le nouveau domicile du petit garçon.

"C'est un anniversaire important", a déclaré Bryant. "Nous voulons juste que Raiden sache que nous serons là pour tous ses prochains anniversaires et nous assurer qu'il se sente important, et je sais que ma nièce a le sourire là-haut parce qu'elle sait que son petit garçon est entre de bonnes mains avec nous."

Au-delà du bien-être de Raiden, le souhait de la famille Bryant est que les Américains prennent au sérieux la menace du coronavirus. "Je ne peux pas le répéter assez ... Je sais ce que (le coronavirus) nous a fait, et je connais la douleur que nous ressentons, le vide qu'il a laissé dans nos cœurs, ce petit garçon qui n'a plus sa mère et son père. Vous entendez parler des morts, mais vous n'entendez jamais vraiment parler des personnes laissées pour compte, et dans ce cas, c'est un enfant de 4 ans".

Le Texas a signalé le plus grand nombre de cas de coronavirus de tous les États du pays ces dernières semaines.