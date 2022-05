Rare apparition de Jean-Jacques Goldman au côté d’un célèbre chanteur (photo)

Jean-Jacques Goldman est connu pour sa discrétion. Très peu présent sur la scène médiatique, le chanteur n’en reste pas moins une personnalité très appréciée.

Vivant à Londres avec son épouse Nathalie depuis quelques années, Jean-Jacques Goldman était de retour à Paris pour rendre visite à un ami de longue date: Vincent Delerme.

Ce jeudi 26 mai, ce dernier en a profité pour partager une photo exclusive de lui et son ami côte à côte."Chaque fois que Jean-Jacques vient voir un spectacle ça me rend profondément heureux. Et vendredi dernier dans la loge de L’Européen après le concert, c’était bien", légende le chanteur de 45 ans.

Dans sa publication, il partage également de manière poétique l’émotion qu’il a ressentie alors qu’il assistait pour la première fois à un des concerts de Goldman en 1988.

Dans les commentaires, les internautes s’enthousiasment à la vue des deux artistes réunis. "Cette photo est extraordinaire pour moi", peut-on lire ou encore, "Ça va me tirer la larme ce post".

Le célèbre trompettiste Ibrahim Maalouf a lui aussi commenté ces émouvantes retrouvailles: "Qu’est-ce que je vous aime tous les 2… pfiou"