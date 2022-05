Ryan Reynolds raconte un incident qui s'est produit avec Denzel Washington en plein tournage

Ryan Reynolds a accidentellement donné à Denzel Washington deux yeux au beurre noir pendant le tournage de "Safe House". Le film d'action de 2012 raconte l'histoire de Matt Weston (incarné par Ryan Reynolds), un agent de la CIA résidant au Cap où il garde un coffre-fort alors que la CIA interroge un agent expérimenté, Tobin Frost (incarné par Denzel Washington). Les deux hommes prennent la fuite après que des mercenaires aient été engagés pour les éliminer.



Mais le tournage en Afrique du Sud ne s'est pas passé comme prévu. L'acteur canadien, âgé de 45 ans, a frappé Denzel Washington, 67 ans, par accident.



Ryan Reynolds s'est ouvert sur ce qui s'est passé il y a dix ans lors d'un entretien avec David Letterman pour la série Netflix "My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman".



La star de "Proposition" et l'oscarisé tournaient une séquence de combat en voiture au Cap lorsque l'incident s'est produit.



Il a expliqué à David Letterman, 75 ans, que c'était juste le deuxième jour de tournage lorsque les acteurs se battaient "dans une voiture hors de contrôle" où il était censé "frapper" Washington au "visage".



"Il y a une scène dans le film où il se glisse dans le coffre à l'arrière et il m'attrape et m'étrangle. Nous conduisions vraiment une voiture à toute vitesse", a déclaré Reynolds, rappelant que les cascadeurs n'étaient pas utilisés pour réaliser les scènes.



"Lui et moi sommes dans cette voiture hors de contrôle et j'ai senti le coin de ma tête frapper son œil si fort que j'étais sûr qu'il s'était fendu en deux."



L'acteur de "Deadpool" a craint pour sa vie et a supposé en plaisantant qu'il serait licencié, et même tué pour avoir fait souffrir Denzel Washington.



"Je pense que je vais être renvoyé chez moi par un crématorium, non seulement ma carrière, mais aussi mon pouls réel allait cesser."



Mais Washington a fait preuve de classe et a poliment dit à Reynolds qu'il était OK. "Il était bien, il m'a dit 'Hey, les accidents arrivent. On recommence et on filme de l'autre côté pour pouvoir continuer à filmer et que tu ne voies pas ça'", a déclaré l'acteur.



Tout semblait aller pour le mieux sur le plateau après la mésaventure, mais la deuxième prise s'est avérée tout aussi difficile - et Reynolds a frappé Washington dans l'autre globe oculaire.



"Nous l'avons refait, et j'ai eu l'autre œil", a déclaré Reynolds à l'animateur de la soirée. "Pendant une minute, il ressemblait à une décoration de Noël."