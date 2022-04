Sean Penn envisage de partir combattre en Ukraine "sans gilet pare-balles"

Après s'être rendu en Ukraine pour un documentaire, l'acteur de 61 ans confie penser à prendre les armes contre les Russes.

En février, l'acteur et réalisateur américain se rendait en Ukraine afin de documenter l'invasion russe. De retour de cette expérience qui l'a durablement marquée, Sean Penn s'est confié au journaliste Robert Ryan dans les colonnes du Hollywood Atlantic: "Si vous avez été en Ukraine, le fait de se battre vous traverse forcément l'esprit. J'étais à la station service de Brentwood l'autre jour, je songe maintenant à prendre les armes contre la Russie. Mais qu’est-ce qui se passe ?" explique-t-il.

Sean Penn contre les forces Russes? Si l'idée prête à sourire, Sean Penn pourrait bien être on ne peut plus sérieux. "La seule raison possible pour laquelle je serais resté plus longtemps en Ukraine la dernière fois aurait été que je tienne un fusil, probablement sans gilet pare-balles. Parce qu’en tant qu’étranger, vous voudriez donner ce gilet pare-balles à l’un des combattants civils qui n’en a pas ou à un combattant plus compétent que moi, ou à un homme ou une femme plus jeune qui pourrait se battre plus longtemps, etc" explique l'acteur, lucide.

Depuis le début du conflit, Sean Penn fait preuve d'un fort engagement au côté de l'Ukraine. Durant le tournage de son documentaire qui relate les premiers jours de l'envahissement, Sean Penn avait rencontré le président Volodomyr Zelensky. L'acteur et réalisateur a également apporté son soutien aux Ukrainiens réfugiés en Pologne au travers de sa fondation CORE. Celle-ci prévoit notamment d'aider à la conversion de locaux inoccupés en lieux d'accueils.