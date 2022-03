Selon Britney Spears, sa famille lui a appris "une chose et une chose seulement": laquelle?

Les relations entre Britney Spears et sa famille ne sont pas au beau fixe, et cela fait un moment déjà. Entre la douloureuse tutelle de son père et les disputes publiques avec sa soeur, la chanteuse vit une période trouble et elle la livre beaucoup sur les réseaux sociaux.

Mercredi 9 mars, c'est sur Instagram que Britney Spears a posté une nouvelle confidence: " Ma famille m'a appris une chose et une chose seulement: AIMER LES ANIMAUX!!!" Face à cela, une image et un message: "Entourez-vous d'animaux et éloignez-vous des idiots".

Loin d'être sans intérêt, cette publication montre bien l'estime que l'interprète de Baby, One more time porte à ses proches...