Shy'm: un commentaire de son ex Benoît Paire fait jaser (photo)

Depuis qu'ils se sont quittés en 2017, Shy'm et Benoît Paire sont restés en bons termes. À tel point que certains les verraient bien remettre le couvert...

Photos artistiques, clichés sensuels, portraits... le compte Instagram de Shy'm est riche de publications variées. Mais ce mercredi, la chanteuse a partagé deux photos inhabituelles : ses bobos. Un patch sous l'oeil et des bleus sur le genou.



Parmi les commentateurs de cette publication, un certain Benoît Paire. L'ancien compagnon de Shy'm s'est rappelé à son souvenir : "Tu n’es pas une dure au mal contrairement à moi", a-t-il écrit. La chanteuse a répliqué d'un simple emoji rieur.



Il n'en fallait pas plus pour déclencher les suspicions des internautes. "Vous croyez qu’on n’a pas vu votre petit jeu… C’est quand l’annonce officielle ?", peut-on lire par exemple. Des commérages auxquels Shy'm n'a pas répondu, fidèle à sa discrétion.