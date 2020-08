Sophie Tapie dévoile des images de son mariage ROCK'N ROLL

Sophie Tapie vient de dévoiler photos et vidéo de son mariage avec Jean-Mathieu Marinetti.

"Let's Rock'n Roll till the end of time", vient de publier Sophie Tapie sur son compte Instagram. La fille de Bernard Tapie vient de publier deux photos et une vidéo de son mariage avec Jean-Mathieu Marinetti. On la voit dans sa robe blanche, assise derrière son mari sur une moto.



Selon Var Matin, Sophie Tapie et Jean-Mathieu Marinetti se sont dit "oui" le jeudi 20 août à la mairie de Saint-Tropez. Une union à laquelle a assisté Bernard Tapie malgré sa maladie.

"Sans mon traitement à Louvain, je serais déjà mort"

L'homme d'affaires français se bat depuis deux ans contre un double cancer de l'estomac et de l'œsophage. Il a décidé de suivre un traitement expérimental encore interdit dans son pays. "Les professeurs qui me soignent en France, voyant que les traitements que je recevais depuis deux ans ne donnaient pas de bons résultats, ont cherché si, dans le monde, il existait éventuellement d'autres possibilités (…) Sans mon traitement à Louvain, je serais déjà mort", a expliqué l'ancien président de l'Olympique de Marseille au Soir Mag.