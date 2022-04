Sortie de sa tutelle, Britney Spears n'a pas fini de se battre contre sa famille devant la justice

Depuis novembre 2021, Britney Spears est officiellement libérée. Libérée de la tutelle de son père, Jamie, qui dirigeait jusque là ses choix et ses dépenses et du poids d'une famille dont elle était dépendante.

Oui, mais ce n'est pas pour autant que Britney Spears en a terminé de ses affaires judiciaires familiales. Ce mardi 5 avril, l'avocat de Britney Spears s'est présenté devant la justice afin de s’opposer aux 600 000 dollars réclamés par la mère de la chanteuse, Lynne Spears, pour couvrir ses frais juridiques. "Britney Spears est depuis des décennies le seul soutien financier de sa famille", a avancé Mathew Rosengart, son avocat.

Le défenseur a estimé à plus de 6 millions de dollars la somme dont la famille Spears aurait profité pendant les 13 ans de tutelle de Britney. Compte-t-elle les transformer en préjudice moral devant la justice afin de les récupérer? La chanteuse ne s'est pas encore exprimée à ce sujet, même si elle est revenue récemment sur sa tutelle dans une publication Instagram: "I was literally like a caged animal and I WILL SAY IT AGAIN, it really messed me up !", a-t-on pu lire, ce qui signifie "J'étais littéralement comme un animal en cage et je le dirai encore… ça m'a vraiment foutue en l'air!".