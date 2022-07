Stéphane Bern, ruiné ? Son domaine à 4 millions d'euros qui lui permet de lutter contre sa maladie

Le patrimoine, c’est son dada. En 2013, Stéphane Bern a eu un véritable coup de cœur pour une bâtisse, le collège royal militaire, situé dans le village de Thiron-Gardais en France. Le seul hic ? L’animateur français a dû débourser plus de 4 millions d’euros pour rénover son nouveau chez soi de qui fait également office de musée. Afin de pouvoir mener à bien les travaux, Stéphane Bern a révélé avoir dû hypothéquer son appartement parisien situé à Pigalle. Un choix qu’il ne regrette pas. Récemment, dans son émission Le village préféré des français, l'animateur a montré des images de son bien dont il est extrêmement fier.

Une maladie qui l’oblige à tout conserver

Si sa nouvelle maison a un certain coût, c’est parce qu’elle a une superficie de 600 m2. Un espace qui lui permet de gérer sa maladie au mieux. En effet, le présentateur souffre d’une pathologie appelée la syllogomanie. Une maladie qui l’empêche de toute jeter. Pas une lubie, mais une véritable pathologie assez rare qui a un impact sur le quotidien des personnes atteintes. Et pour Stéphane Bern, que conserve-t-il ? «?Je collectionne en secret les vieilles boîtes à biscuits Delacre. Celles où figurent les familles royales, notamment la famille royale belge. J’en ai une quinzaine.?Par chance, tout cela n’intéresse plus grand monde, donc on peut faire des collections à coût modeste?», concède-t-il dans un entretien à Paris Match. Une chose est certaine, il a de la place dans son nouveau bien pour ne pas se sentir à l’étroit.