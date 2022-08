Tir mortel d'Alec Baldwin: l'enquête du FBI contredit la version de l'acteur

Pratiquement huit mois après le drame survenu sur le tournage du film Rust impliquant l'acteur Alec Baldwin, l'enquête du FBI dévoile un nouveau rapport. Un dossier qui contredit ce que l'acteur de 63 ans affirme. Pour Alec Baldwin: "il n'a pas tiré sur la gâchette."

Pour rappel, l'acteur tournait une scène avec une arme et a accidentellement tiré sur deux membres de l'équipe de tournage. L'arme, qui ne devait contenir que des balles factices, a tué la directrice de photographie, Alyna Hutchins et blessé grièvement le réalisateur, Joel Souza. Depuis lors, Alex Baldwin qui produisait également le film, est visé par une enquête du FBI. Au micro d'ABC, l’acteur de 63 ans déclarait ne se sentir ni coupable ni même "responsable" de la mort d’Halyna Hutchins. Il a même stipulé que c’est cette dernière qui lui avait demandé de pointer vers elle son revolver et que le coup était parti sans qu’il n'ait pressé la détente.

Toutefois, selon les premières informations obtenues par ABC News, Alec Baldwin ans aurait bien appuyé sur la détente et déclenché le tir mortel. Comme l’indique le FBI, puisque l'arme utilisée est le 45 Colt, il est impossible que le revolver fasse feu sans qu’aucune pression ne soit effectuée sur la gâchette. Le pistolet "ne pouvait pas être mis à feu sans une pression sur la gâchette alors que les composants internes étaient intacts et fonctionnels", indique le rapport du FBI. Alec Baldwin a longtemps cru utiliser une arme inoffensive et non létale. "On m'a dit qu'on me remettait un revolver vide", avait-il affirmé durant un entretien.

Le rapport se termine par : "la mort a été causée par une blessure par balle au niveau du torse." Toutefois, il est précisé qu’il n’y avait aucune démonstration que "l’arme à feu ait été chargée intentionnellement avec de vraies munitions sur le plateau de tournage". Toujours selon l'enquête, la mort d’Halyna Hutchins devrait être classée comme étant "un accident".

Suite à l'accident, le tournage du film "Rust" a été immédiatement interrompu.