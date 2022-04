Tout ce qu'il faut savoir sur le mariage showbiz de l'année entre Brooklyn Beckham et Nicola Peltz

Le fils de David et Victoria Beckham, Brooklyn, doit épouser sa fiancée Nicola Peltz lors d'une cérémonie de rêve ce week-end donnée à Palm Beach en Floride, dans la résidence des parents de la mariée.

Brooklyn, 23 ans, a demandé la main de sa fiancée Nicola, 27 ans, en juin 2020 après être resté deux ans ensemble.

Leur mariage, qui a été retardé en raison des restrictions imposées par la pandémie de coronavirus, aura lieu ce samedi 9 avril dans l'une des propriétés du milliardaire Nelson Peltz. Une foule d'invités célèbres assistera au mariage.

Les invités

- La famille du chef Gordon Ramsay. Connus pour être très proche des Beckham, les Ramsay et leurs 5 enfants ont sans aucun doute été invités à la noce. Le fils aîné du couple, Jack, 22 ans est connu pour être l'un des meilleurs amis du marié.

- L'actrice américaine Eva est l'une des meilleures amies de Victoria, et elle a précédemment confirmé qu'elle assisterait au mariage de Brooklyn. Elle a précédemment déclaré à PEOPLE TV que Victoria l'habillerait pour le mariage et qu'elles porteraient des tenues "coordonnées".

Et Eva de raconter: "Je vais juste dans son placard normalement et je dis "J'ai besoin d'une robe". Elle me dit généralement quoi porter. "Elle est comme. Aimes-tu le noir ou le vert? Et je dis, "Noir". Elle dit: "Génial. Vert.""

- Les Spice Girls: Emma Bunton, Mel B, Mel C et Geri Horner auraient toutes été invitées. Mel B a récemment laissé échapper qu'elle serait présente dans une interview dans l'émission Lorraine, diffusée en Grande-Bretagne, en disant: "Je vais la voir au mariage de son fils de toute façon."

- Snoop Dog: le Mirror a précédemment rapporté que Snoop Dogg organiserait l'enterrement de vie de garçon de Brooklyn à Vegas et le DJ lors du mariage.

Snoop a précédemment déclaré: "David est mon ami depuis plus de 10 ans maintenant et je suis proche de sa famille. Le mariage de Brooklyn va être une grande affaire et mon cadeau pour lui et sa future femme est que je viendrai faire un set pour eux lors de leur grand jour. Rien ne va mieux faire démarrer la fête après la première danse comme un set de Snoop… La piste de danse va être en feu."

- Le prince Harry et Meghan: Harry est connue comme étant l'un des bons amis de l'ancien international de football anglais. Au début de son mariage avec Meghan, des tensions auraient éclaté entre Meghan et Victoria. Nul ne sait si les deux couples sont restés amis. Mais si c'est le cas, ils pourraient effectivement être invités.

Un contrat de mariage en béton

Mais avant de penser à la somptueuse cérémonie, les mariés entourés de leur famille ont dû signer un contrat de mariage, et ce, pour protéger les fortunes amassées par leurs parents respectifs.

La jeune Nicola n'a rien à envier à son futur mari Brooklyn Beckham. Son père Nelson Peltz est milliardaire. Il figure dans le classement des hommes les plus riches du monde et est présenté comme étant un homme d'affaires et investisseur, à la tête d'une fortune estimée à 1,4 milliard d'euros. Les Beckham ont, eux, amassé 450 millions d'euros.

D'après le journal The Mail Online, Brooklyn et Nicola ont signé un contrat de séparation des biens. Uniquement les biens acquis ensemble pendant la durée de leur mariage pourront être partagés entre eux en cas de divorce.