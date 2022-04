Zendaya: sa déclaration à Tom Holland

Zendaya est reconnaissante d'avoir pu compter sur son petit ami Tom Holland pendant le tournage de la série "Euphoria". Elle a exprimé ce qu'elle ressent pour lui lors d'une interview accordée à à Entertainment Tonight mercredi. "Je pense que c'est génial d'avoir ce soutien et cet amour autour de vous, parce que vous en avez besoin", a déclaré Zendaya.

Son compagnon l'aide à prendre de la distance avec son personnage dans la série et cela n'a pas de prix. "Ce n'est pas un travail facile, alors c'est bien d'avoir ça pour vous libérer de temps en temps".

Tom Holland, co-star de "Spider-Man : No Way Home", partage ce sentiment concernant Zendaya. "Le plus important, c'est la camaraderie, vous savez, comme deux amis qui se retrouvent, qui font l'expérience de ce monde, qui traversent les mêmes problèmes au même moment, qui ont une épaule sur laquelle pleurer, a été une chose énorme pour nous deux", a confié Tom Holland à l'Associated Press en décembre.