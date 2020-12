"Charlène de Monaco a passé une année terrible": le prince Albert face à de nouvelles allégations d'un enfant illégitime

C'est le Daily Mail qui dévoile cette information explosive, reprise depuis par de nombreux sites internet. Il y a une semaine, la princesse Charlène de Monaco est apparue avec une coiffure punk, une partie de son crâne étant rasée. Ce nouveau look intriguant suscitant l'interrogation de nombreux observateurs.

Selon des sources de la principauté méditerranéenne citées dans le tabloïd britannique, l'épouse du prince Albert aurait vécu une année "terrible''.

En cause, l'éloignement de sa famille et l'impossibilité pour elle de se rendre en Afrique du Sud (son pays d'origine), l'épisode de coronavirus de son époux, le prince Albert et de nouvelles allégations faisant étant d'un nouvel enfant illégitime né en juillet 2005 alors que le prince Albert et l'ancienne championne olympique étaient déjà en couple.

Selon le Daily Mail, la fille âgée de 15 ans aurait écrit au prince Albert une lettre manuscrite en septembre de cette année dans laquelle elle écrit: "Je ne comprends pas pourquoi j'ai grandi sans père, et maintenant que je t'ai trouvé, tu ne veux pas me voir".

"Des documents juridiques ont également été déposés, les avocats du demandeur ayant demandé à Albert de se soumettre à un test ADN - tout comme il l'avait fait avant d'être finalement identifié comme le père de deux enfants illégitimes nés dans les années 1990 et au début des années 2000", soutient le Daily Mail.

"C'est à Milan, en février prochain, que cette affaire sera discutée devant un tribunal", révèle le tabloïd britannique.

"Selon les avocats du Prince, cette plainte est qualifiée de "canular'' et est particulièrement douloureuses ca le prince Albert sortait avec Charlene à l'époque, après avoir rencontré l'ancien nageuse olympique en 2000", rapporte le Daily Mail.

Charlène a partagé le jour de Noël de nombreuses photos assez peu conventionnelles du Noël de la famille princière monégasque passé en famille, avec la soeur du prince Stéphanie et ses enfants, Camille Ducruet, 21 ans, Pauline Ducruet, 26 ans, ainsi que le fils aîné Louis Ducruet, 28 ans.

Dans une interview avec le magazine sud-africain Huisgenoot il y a un an, Charlène avait révélé que son style de vie de conte de fées s'accompagnait de problèmes plus profonds.

Charlène révélait: "Les gens sont très prompts à dire:" Oh, pourquoi ne sourit-elle pas sur les photos? Eh bien, il est parfois difficile de sourire. Ils ne savent pas ce qui se passe en arrière-plan."

Et d'ajouter: "J'ai le privilège d'avoir cette vie, mais ma famille et mes amis en Afrique du Sud me manquent et je suis souvent triste parce que je ne peux pas toujours être là pour eux."