Charlene de Monaco a quitté la principauté et se repose dans un endroit top secret

La princesse Charlene ne sera pas présente ce vendredi aux festivités organisées à l'occasion de la fête nationale du Rocher. Pour marquer l'occasion, la mère de Jacques et Gabriella a publié une vidéo sur son compte Instagram sur laquelle on peut voir le drapeau de la principauté flotter dans les airs.

Quelques heures avant cette publication, son mari, le prince Albert, avait révélé dans une interview exclusive accordée à Monaco-Matin que Charlene n'était plus dans la principauté.

En effet, lundi dernier, Charlene est rentrée en Europe après plusieurs mois d'exil forcé, suite à des problèmes de santé qui l'avaient contrainte de prolonger un séjour en Afrique du Sud. Officiellement, l'épouse d'Albert qui souffrait d'une infection dans la sphère ORL ne pouvait pas prendre l'avion.

Des visites ont alors été organisées en Afrique du Sud pour que la princesse puisse voir ses deux enfants âgés de 6 ans, Jacques et Gabriella.

Après de nombreux mois d'absence, Charlene est donc finalement rentrée. Lors de ces retrouvailles très attendues par la Principauté, la princesse est apparue fatiguée et très frêle.

Albert détaillait également dans son interview accordée à Monaco-Matin que son épouse était encore fragile: "Elle va mieux mais elle a encore besoin de repos et de paix. Elle n'est pas en Principauté mais nous pourrons lui rendre visite très prochainement. Je ne peux pas vous en dire plus par discrétion. Il y a la fatigue, pas seulement physique, qui ne peut être traitée que par une période de repos et de surveillance."

Un mystère supplémentaire entoure le sort de la princesse Charlene: où est-elle et pourquoi n'est-elle pas restée chez elle, dans le palais princier?