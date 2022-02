Charlene de Monaco réapparaît dans un projet totalement inattendu: "L'idée de participer à l'aventure Blitz m'a immédiatement séduite"

Toujours en convalescence loin de Monaco, la princesse Charlene de Monaco a pourtant refait surface pour s’exprimer sur un projet auquel elle a participé. C’est assez inattendu… Cela concerne la sortie d’un Manga.

Cela fait un petit temps maintenant que l’état de santé mental et physique de la princesse de Monaco inquiète. Au moins de novembre, Charlene de Monaco a dû se retirer dans un lieu tenu secret pour une longue convalescence.

Depuis, les apparitions se sont faites rares et on n’entendait pratiquement plus parler d’elle. Mais la princesse de 44 ans a pourtant fait la Une de Monaco Matin ce jeudi 24 février. Charlene est en effet réapparue pour un projet tout à fait inattendu : une invitée surprise dans l’univers de Blitz, un Manga made in Monaco dont le thème principal est les échecs.

Les fans de la série littéraire auront donc l’agréable surprise de la découvrir dans le tome VI, dont la sortie est prévue le 26 février prochain. Un projet totalement approuvé par l’ex-nageuse sud-africaine : "Je me réjouis de la sortie du sixième tome de Blitz, magnifiquement sublimé par Garry Kasparov (champion d'échec) et dessiné par Daitaro Nishihara. L'idée de participer à l'aventure Blitz m'a immédiatement séduite et je remercie Cédric Biscay (le scénariste et créateur) de m'avoir invitée à découvrir l'univers du manga", a confié la princesse au Parisien, via son éditeur.

Toujours auprès du Parisien, le scénariste et créateur de Blitz, Cédric Biscay, a expliqué comment cette collaboration s’était mise en place : "Bien sûr, je lui ai demandé son accord pour la faire apparaître dans Blitz et je suis passé par la voie protocolaire. C'était il y a un an environ. Elle a tout de suite accepté. Plus tard, elle a pu voir les planches et elle n'a demandé aucune modification", s’est-il exprimé.

Et ce n’est pas la première fois qu’un membre de la famille princière monégasque apparaît dans ce manga. En 2021 déjà, le prince Albert avait été dessiné dans le tome IV. Il avait par après reçu les planches originales du dessinateur. Cédric Biscay espère bien faire de même avec Charlene de Monaco, "dès son retour", a-t-il dit.