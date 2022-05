Descente du Mall, Trooping the Colour: voici ce qui est prévu pour le jubilé de la reine Elizabeth II

Pour la toute première fois, un souverain britannique célèbre son jubilé de platine, c’est-à-dire 70 ans de règne. Elizabeth II sera fêtée pendant quatre jours à partir de jeudi avec le Trooping the colour, qui est aussi l’anniversaire de la reine. Voici comment cela va se dérouler.

Ce dimanche, Buckingham Palace est bardé d'échafaudages en vue des festivités. C'est là que tout va commencer jeudi matin. Vers 10h45 heure belge, la famille royale quittera le palais et empruntera le Mall pour un grand défilé.

Le Mall, c'est cette grande avenue située devant Buckingham Palace. Il faut l'imaginer remplie d'une foule immense le jour J. La famille royale se rendra alors jusque Heart Guard Parade, à 900 mètres de là.

Les plus beaux carrosses et calèches seront de sortie, avec à bord les membres de la famille royale. Mais encore faut-il que la reine soit suffisamment en forme pour descendre le Mall.

Trooping the Colour

À 11h00, ce sera le fameux Trooping the Colour, le salut aux couleurs: une impressionnante parade, un rituel immuable depuis 1820. Un moment où les troupes britanniques rendent hommage à leur souveraine.

La parade sera composée de 1.400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens, et bien sûr la reine Elizabeth qui inspectera les troupes, si sa santé le lui permet.

La famille royale ne sera pas au complet au balcon

Enfin, la famille royale retournera à Buckingham pour le clou du spectacle. Les Britanniques envahiront alors le Mall pour se rapprocher le plus possible du palais. La famille royale retrouvera ses sujets au balcon de Buckingham Palace.

Attention, cette année la famille ne sera pas au complet puisque la reine a dû faire des choix pour éviter les polémiques. Il n'y aura pas de prince Andrew, le prince de tous les scandales. Pas non plus de Harry et Meghan au balcon, car seuls les membres actifs de la famille royale sont autorisés.

Selon la presse britannique, la reine Elizabeth, qui a du mal à se déplacer, limitera sa présence au cours de cette journée événement.