Jubilé d'Elizabeth II: ce positionnement stratégique pour que Harry et Meghan ne croisent pas Kate et William dans la cathédrale

Le retour des "Sussex", venus des États-Unis avec leurs deux jeunes enfants pour les célébrations du jubilée, a fait couler beaucoup d'encre hostile, reflet d'une grande impopularité au Royaume-Uni depuis leur départ et leurs confessions fracassantes à la télévision américaine. Après les tensions familiales de ces deux dernières années, tous les gestes et regards avant, pendant et après l'office, ont été examinés à la loupe.

Depuis deux ans, les relations entre Harry, 37 ans, et William, 39 ans, deuxième dans l'ordre de succession au trône, sont quasi inexistantes. Elles ne sont guère meilleures avec son père le prince Charles, héritier de la couronne.

Alors que de nombreux observateurs royaux attendaient avec impatience de revoir le prince William aux côtés de son frère le prince Harry lors de l'office religieux qui a eu lieu ce vendredi dans la cathédrale Saint-Paul en l'honneur du jubilé de platine de la Souveraine, il semblerait que tout avait été pensé pour que les fils de la princesse Diana ne se croisent pas.





Alors que le prince William et son épouse Kate ont pris place dans la partie droite de la Cathédrale près du prince Charles et de Camilla, Harry et Meghan ont, eux, été escortés jusqu'à leurs places situées dans la partie gauche. Les Sussex ont dû se frayer un chemin devant les cousines Beatrice et Eugenie, qui étaient déjà assises, pour se rendre à leur place.





A un moment donné de la célébration, le prince Harry a, lui, été aperçu, la bouche grande ouverte, semblant apprécier une blague avec un autre membre de la famille royale assis près de lui. Beatrice, assise quelques sièges plus bas, souriait également dans la même direction.





A la fin de l'office religieux, les deux couples des Sussex et des Cambridge n'ont pas été photographiés ensemble alors que beaucoup espéraient le cliché symbolique de la réconciliation.

La Reine grande absente

Le palais de Buckingham avait annoncé jeudi soir l'absence "à contrecœur" de la monarque de 96 ans, pourtant cheffe de l'Église et très croyante, en raison d'un certain "inconfort". Comme de plus en plus souvent, la reine, qui a du mal à marcher, y était représentée par son héritier Charles.