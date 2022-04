Kate et William prennent une grande décision

Kate et le Prince William "déménageront à Windsor cet été pour être plus proches de la Reine et examineront même les écoles de la région" car Elizabeth est affaiblie, rapportent des sources au Daily Mail. Le duc et la duchesse de Cambridge seraient à la recherche de maisons privées après avoir écarté les manoirs royaux, notamment le Royal Lodge du prince Andrew et le Fort Belvedere, l'ancienne résidence du roi Édouard VIII.



Des sources affirment que le couple a également envisagé Frogmore Cottage, situé dans le parc du château de Windsor, et Adelaide Cottage, niché au cœur du Home Park de Windsor, qui est actuellement habité.



Ils auraient également envisagé des écoles dans le Buckinghamshire, à Windsor et dans le Surrey, notamment l'école Lambrook, à Ascot.



Au début du mois, on a appris que la Reine avait décidé de faire du château de Windsor son domicile permanent et sa résidence principale.



Le prince Andrew a été contraint de se retirer de la vie publique en raison de son association avec le défunt pédophile Epstein. Mais il s'est rapproché de la reine ces dernières semaines. Le duc d'York a occupé le devant de la scène en accompagnant sa mère à travers l'abbaye de Westminster jusqu'à son siège, sous le regard des caméras de télévision, à la grande surprise de nombreux fidèles.



Il s'agissait de la première apparition publique du prince honteux depuis qu'il a payé 12 millions de livres sterling à Virginia Giuffre, victime de Jeffrey Epstein, pour mettre fin à une affaire civile d'agression sexuelle à New York.



Une source a déclaré au Sun que la nécessité pour le duc et la duchesse de Cambridge de déménager à Windsor était de plus en plus pressante, car Andrew "passe beaucoup de temps avec la reine".