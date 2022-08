Kate Middleton surprend un journaliste en amusant son fils pendant qu'il est aux toilettes

Alors que nous imaginons, Kate Middleton entourée de plein de garde du corps dans une voiture noire, cette dernière aurait pris le train pour se rendre aux Jeux du Commonwealth selon un journaliste. En effet, dans un tweet, le journaliste de la BBC Radio, Matthew Syed a raconté sa drôle de rencontre avec la Duchesse de Cambridge... Dans les toilettes du train. On vous raconte.

Dans premier temps, Kate Middleton serait d'abord tombée sur Ted, le fils de Matthew Syed. L'enfant était seul devant les toilettes du train. La mère des trois enfants royaux aurait alors demandé au petit garçon : "Tu es tout seul ?" Ce à quoi il lui aurait répondu qu'il attendait sagement son papa. En attendant le retour du paternel, Kate et l'enfant auraient donc commencé à discuter longuement et joyeusement. Le petit garçon montrait à Kate la médaille d'or de son père. Sur twitter, Matthew Syed explique : "J'étais aux toilettes dans le train hier pendant que mon fils attendait dehors. Il a parlé à une femme qui attendait son tour. Ils ont bavardé, ri. Je suis sorti pour la remercier. C'était Kate !" En effet, le journaliste n'aurait pas tout de suite reconnu la duchesse de Cambridge, car elle était étonnamment seule.

Une confusion partagée

Si le journaliste n'a pas reconnu Kate, Kate n'a pas non plus compris qu'elle discutait avec un journaliste. Dans un article rédigé pour le Times dans lequel il raconte l'anecdote amusante de sa rencontre avec l'épouse de William, Matthew Syed explique : "J'entendais des rires. Au moment où je sors des toilettes, nous ne sommes qu'à quelques minutes de la gare d'arrivée… Je me suis alors retourné et j'ai dit 'Oh, et merci de lui avoir tenu compagnie'". Il poursuit : "Je me suis arrêté dans mon élan. J'ai froncé les sourcils et dit : 'Kate?'. Il n'y avait pas de gardes de sécurité. Mais la duchesse de Cambridge bavardait joyeusement avec mon fils."

Un souvenir gravé dans la mémoire du petit garçon ? Rien n'est moins sûr. Matthew Syed a demandé à son fils s'il savait avec qui il avait discuté. Et le jeune enfant a répondu : "Je n'en ai aucune idée, mais la dame était très gentille." Matthew Syed, en guise de conclusion, tient a évoqué que cette jolie histoire reflète le tempérament de la duchesse : "Kate n'avait aucune idée qu'elle discutait avec le fils d'un journaliste. Cela reflète sa personnalité et son sens du devoir. La monarchie britannique est entre de bonnes mains".