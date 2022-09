La Barbie à l'effigie de la reine Elizabeth II atteint des sommes astronomiques

Mugs, services à thé, t-shirts ou même montres., mes objets à l'effigie de la reine Elizabeth II ne manquent pas. Tout au long de son règne, ils se sont multipliés et vendus comme des petits pains. Et sans surprise, depuis l'annonce de son décès, ces "souvenirs" sont davantage recherchés et ont même acquéri une certaine valeur. C'est le cas notamment de la figurine Barbie crée à son effigie à l'occasion de son jubilé de platine, ses 70 ans de règne.

La maison Mattel souhaitait “rendre hommage à Sa Majesté la Reine Elizabeth II, la monarque au règne le plus long de l’histoire britannique”. C'est pourquoi en avril dernier, la marque américaine a mis en vente ce produit. La poupée qui porte les traits de la reine est vêtue d'une longue robe blanche, d'une écharpe bleue et d'une tiare inspirée de la Queen Mary Fringe Tiara, un bijou qui a appartenu à sa mère et à sa grand-mère et qu'elle a porté le jour de son mariage avec le prince Philip, le 20 novembre 1947. Pour les deux broches, l'une rose et l'autre bleue, elles ont été modelées d'après celles que son père George VI et son grand-père George V lui ont offerte.

Disponible en édition limitée, la poupée était vendue pour la modique somme de 94.99 livres, soit 113.60 euros. Aujourd'hui, c'est un véritable objet de collection, que les fans de la monarchie s'arrachent. Ce qui a des conséquences sur les prix de vente. La Barbie est vendue en moyenne 6 à 10 fois plus chères qu'à l'origine.



©EBAY (capture)



©VINTED (capture)