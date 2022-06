La Norvège célèbre les 18 ans de la princesse Alexandra: "C'est historique" (vidéo)

Les célébrations ont commencé en Norvège pour le 18ème anniversaire de la princesse Ingrid Alexandra. Le gouvernement norvégien a organisé ce jeudi soir un dîner à Oslo, avec plus de 200 personnes présentes.

La princesse Ingrid Alexandra est arrivée avec le roi Harald, la reine Sonja, le prince héritier et la princesse Märtha Louise et son fiancé le chaman Durek Verrett. Ils ont été accueillis par le Premier ministre Jonas Gahr Støre, le ministre d'État Trygve Slagsvold Vedum et la maire d'Oslo Marianne Borgen. La princesse a ensuite foulé le tapis rouge aux côtés du Premier ministre norvégien suivi du reste de la famille royale norvégienne.

Le Premier ministre a pris la parole et a félicité Ingrid Alexandra pour la place qu'elle tient dans l'histoire en déclarant: "Vous êtes née en tant que première femme héritière du trône dans l'histoire du royaume. Vous avez maintenant dépassé l'âge de 18 ans et êtes majeure. C'est historique."

Il lui a également donné des conseils pour son avenir: "Sois qui tu es. Connais ton pays. Les gens qui y vivent. Leurs vies. Les rêves que nous avons. La peur que nous pouvons ressentir. C'est ainsi que tu créeras les liens qui unissent les maisons royales et le peuple, et ce pour les nouvelles générations", rapporte le site Royal Center.

Un dîner de gala avec les têtes couronnées européennes a lieu ce vendredi soir. La princesse héritière Elisabeth de Belgique, actuellement en blocus, y participera accompagnée de sa mère, la reine Mathilde. C'est la première fois que la princesse de Belgique participera à un gala officiel en compagnie du gotha européen.