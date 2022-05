La princesse Charlène de Monaco vient d’apprendre une bonne nouvelle et c'est au sujet de sa famille

C’est désormais officiel: les personnes ayant la nationalité monégasque sont au nombre de 9 611 (sur 38 000 résidents) et parmi elles, un petit nouveau et non des moindres: Gareth Wittstock, le frère de Charlène de Monaco.

Le frère cadet de la princesse est, tout comme Charlène, né au Zimbabwe et est âgé de 42 ans. Il a donc deux ans de moins qu'elle. Parrain des enfants princiers, homme d’affaires et membre actif de la Fondation Princesse Charlène, - il en a été nommé secrétaire général en 2018 –, Gareth Wittstock est investi dans la vie du Rocher et vient d'obtenir la nationale monégasque ce 27 avril.

Une très bonne nouvelle pour la princesse proche de son frère dans une principauté où il est est "difficile d’obtenir la citoyenneté si l’on n’a pas un parent monégasque" selon Monaco-Tribune.