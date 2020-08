Ce moment très particulier où le prince Harry s'est dit que Meghan Markle était son "âme soeur"

C'est sans doute le livre le plus attendu des fans de la monarchie royale britannique. "Finding freedom" est une biographie co-écrite par les journalistes Carolyn Durrand et Omid Scobie, de fervents défenseurs du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, qui auraient côtoyé de nombreux proches du couple pour offrir le point de vue des Sussex sur leur décision inédite qui les a amenés à quitter leurs fonctions royales.

Chaque jour apporte son nouveau lot de révélations relayées dans la presse britannique. Le Daily Mail revient aujourd'hui sur le moment déclencheur lors duquel le prince Harry a compris que Meghan Markle était son âme soeur.

Et ce moment est, en effet, assez particulier. Les auteurs racontent que lors de leur première escapade secrète effectuée au Botswana, six semaines après leur premier rendez-vous en juillet 2016, Meghan Markle est allée faire pipi dans les bois.

La biographie détaille ceci: "Harry a été agréablement surpris par l'attitude très terre-à-terre de Meghan. Pendant ces jours de camping (dans une retraite luxueuse où louer une tente coûte 1500 euros la nuit), Meghan Markle nettoyait son visage avec des lingettes pour bébé et se promenait joyeusement dans les bois si elle avait besoin d'une pause toilette.''

Le prince aurait également apprécié que Meghan Markle ait effectué ce voyage, équipée d'un seul et unique sac à dos.

Les auteurs détaillent également les petits-déjeuners consommés par le Prince et sa petite-amie de l'époque dans cette retraite luxueuse et comment l'actrice a convaincu Harry de modifier son régime alimentaire pour en adopter un beaucoup plus sain.

Harry, 35 ans, et Meghan, 39 ans, insistent sur le fait qu'ils n'ont pas contribué à la publication controversée de cette biographie pro Sussex, même si l'un des journalistes, Omid Scobie, entretient des liens étroits avec la duchesse, et que cette oeuvre révèle des détails très intimes de leur romance et de leurs rendez-vous amoureux...