Le prince Harry et Meghan préparent-ils une nouvelle interview vérité avec Oprah? Ces nouvelles images qui vont faire trembler la Cour d'Angleterre

Le prince Harry et Meghan Markle ont été aperçus samedi en voiture à l'entrée du manoir de la présentatrice américaine Oprah Winfrey avec laquelle ils ont réalisé leur interview vérité en mars 2021.

Des photos exclusives publiées par le Daily Mail montrent les anciens membres de la famille royale arriver dans la somptueuse propriété samedi après-midi, accompagnés d'une femme considérée comme une amie proche du couple, l'actrice Janina Gavankar. Cette dernière était assise à côté du prince Harry qui conduisait le véhicule.

On ne sait pas si les enfants du couple étaient dans la voiture, mais Meghan et Harry avaient l'air très sérieux. La duchesse de Sussex, assise sur la banquette arrière, avait l'air très préoccupée. Elle avait une conversation animée avec son amie Janina. Le visage fermé, le prince Harry conduisait, lui, la voiture.

La colonne de voitures chargées de la sécurité du prince et de son épouse s'est alors engouffrée dans l'imposant portique de sécurité du manoir de la papesse de l'audimat pour en ressortir une heure plus tard.

La famille royale a limité ses contacts avec le prince Harry et Meghan quand ils ont assisté aux festivités du jubilé de platine de la Reine en juin dernier à Londres de peur que ses propos soient ensuite rapportés (et peut-être déformés) dans les médias américains. "Le prince Charles et le prince William sont déterminés à ne plus être au centre de drames inutiles", avait confié une source proche du palais au Daily Mail.