Les mémoires du Prince Harry : "Il y a certaines choses dans ce livre qui devraient rendre sa famille nerveuse"

Même s’il ne sera pas publié avant cet automne, le livre des mémoires du Prince Harry fait déjà parler de lui. Depuis l’annonce de son écriture, il fait trembler la famille royale. De plus, une source interne de Page Six promet qu’il sera "juteux" et contiendra de "nouvelles révélations explosives".

Une autre source interne de Page Six a affirmé: "Le livre contiendra de nombreuses nouvelles histoires à propos du passé d’Harry, à propos de son enfance… Il y a certaines choses dans ce livre qui devraient rendre sa famille nerveuse". Même s’il est impossible pour l’instant d’en savoir plus sur ces nouvelles histoires, une chose est sûre; le livre ne contiendra aucune information dénigrante à propos de la reine.

Malgré cette précision, la sortie de ce livre et les révélations qu’il contiendra ne risquent pas d’améliorer les relations tendues entre Harry et son frère. Lors du Jubilée de la reine, les deux frères se sont à peine vu. Page Six affirme pourtant qu’Harry et Meghan avaient invité William, Kate et leurs trois enfants à venir fêter le premier anniversaire de Lilibet à Windsor. Les Cambridges ont cependant préféré rester au Pays de Galles pour assister aux célébrations du Jubilée.

En tout cas, Harry ne s’est pas associé à n’importe qui pour écrire ses mémoires (pour lesquelles il a déjà reçu une avance de 20 millions de dollars). J.R. Moehringer, lauréat du prix Pulitzer et auteur fantôme des biographies d’André Agassi et Phil Knight, sera le prête-plume de ce livre.