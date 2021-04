Paul Ritter (Eldred Worple dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé) est décédé à l'âge de 54 ans

Paul Ritter est décédé cette semaine à l'âge de 54 ans. La star britannique qui tenait le rôle d'Eldred Worple dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé, est décédée d'une tumeur au cerveau.

"C'est avec une grande tristesse que nous pouvons confirmer que Paul Ritter est décédé hier soir", a déclaré son agent. Il est décédé paisiblement à la maison avec sa femme Polly et ses fils Frank et Noah à ses côtés. Il avait 54 ans et souffrait d'une tumeur au cerveau.

"Paul était un acteur exceptionnellement talentueux jouant une énorme variété de rôles sur scène et à l'écran avec une compétence extraordinaire. Il était extrêmement intelligent, gentil et très drôle. Il nous manquera beaucoup", a commenté sa famille.

Paul était surtout connu au Royaume-Uni pour avoir joué Martin Goodman tout au long des six saisons de la série dîner du vendredi soir et il devrait également participer à la spéciale du 10e anniversaire plus tard cette année. Il avait joué récemment le rôle d'Anatoli Diatlov dans la série Chernobyl. C'était l'ingénieur en chef adjoint de la centrale nucléaire de Tchernobyl la nuit de la catastrophe, le 26 avril 1986. Il supervisait les tests à l'origine de la catastrophe.