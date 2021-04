Pourquoi le prince Philip n’était-il pas roi

Le prince Philip était marié depuis 73 ans à la reine Elizabeth II et pourtant, il n’était pas roi d’Angleterre. Le titre de roi n’est pas donné au mari de la reine, alors que le titre de reine est accordé à la femme d’un roi. Explications.

En Belgique, lorsque Philippe est devenu roi, Mathilde est immédiatement devenue reine, alors pourquoi le duc d’Edimbourg n’a pas reçu le titre de roi lorsqu’Elizabeth II est montée sur le trône en 1952 ?

C’est parce que le titre de roi ne peut être utilisé que pour décrire un monarque en exercice. Ce n’est pas un titre cérémoniel. Philip est né prince de Grèce et de Danemark. Il a renoncé à ses titres à son nom de famille lors de l’accession au trône d’Elizabeth II en 1952. A partir de ce moment-là, il est considéré comme prince consort, même s’il n’en a pas le titre officiel. Ce n’est qu’en 1957 que la reine le fait prince du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

"Le mari d’une reine régnante, contrairement à une reine consort, n’est ni couronné, ni oint lors de la cérémonie de couronnement," est-il expliqué sur le site de la Royal Family. Cette simple règle décide donc que Philip ne pouvait pas être roi.

Le titre de roi est seulement attribué à un monarque qui hérite du trône. A la mort de la reine, Charles sera donc roi, William après lui.

Pas de roi consort, mais bien une reine consort

La règle est différente pour les femmes mariées à des rois. L’épouse d’un roi prend le titre de reine consort. La monarchie britannique estime que le titre de roi serait plus important que le titre de reine, et personne ne peut avoir un titre plus important que celui du monarque en exercice. Kate sera donc la reine Catherine lorsque William accèdera au trône.

En revanche, Camilla fait figure d’exception puisqu’il s’agit d’un second mariage. Elle aura le titre de princesse consort comme cela avait été annoncé lors de son mariage à Charles en 2005. Accorder à Camilla le titre de reine aurait risqué de créer un scandale au Royaume-Uni car Diana aurait dû obtenir ce titre. Pour la même raison, Camilla n’est pas princesse de Galles, titre trop associé à Lady Di.