"Ce matin, au réveil, elle n'était pas là": Laurie va-t-elle quitter l'aventure Mariés au premier regard?

Stress, remise en question, anxiété: Laurie est tiraillée entre sa participation à l'aventure Mariés au premier regard et les conséquences de ses choix. Hésitante à quelques minutes du mariage, elle a tout de même dit "oui" à Joël et passé une belle et vraie soirée avec lui.

Au lendemain matin, l'euphorie de la fête s'est éteinte. "Ce matin, au réveil, je remarque que Laurie n'est pas là." La jeune femme fait les 100 pas dans l'hôtel: "J'ai presque pas dormi, j'ai cogité toute la nuit. Je réalise que le mariage c'est un engagement."

"J'ai foncé tête baissée et j'ai le contre-coup... Je n'y arrive pas", annonce-t-elle à son époux depuis quelques heures. Étonné de ce constat, Joël éprouve quelques difficultés à comprendre et croire Laurie. C'est une "grosse claque" pour lui mais il compte bien la raisonner.

Laurie parviendra-t-elle à surmonter ses doutes et ce "contre-coup" ou va-t-elle quitter l'aventure? Réponse bientôt...