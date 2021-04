Mariés au premier regard: depuis la fin de l'expérience, que sont-ils devenus? (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années : la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

L'expérience Mariés au premier regard a touché à sa fin ce dimanche soir. Lors du dernier épisode, le public a pu découvrir quels étaient les couples qui avaient décidé de rester mariés. Mais que sont-ils devenus quelques mois après cette expérience ? Les différents participants se sont confiés à nous.

Ludwig et Emilie sont tombés amoureux dés les premiers jours de leur rencontre. Leur histoire s'est poursuivie lorsqu'ils sont revenus de leur voyage de noces. Ils ont décidé de rester ensemble. Quelques mois plus tard, le couple est toujours marié. "On est toujours ensemble. On a décidé d'emménager du côté d'Epinois", explique Ludwig. "Donc c'est moi qui m'en vais, ajoute Emilie. J'ai même mis en vente ma maison. Je change de boulot, j'ai donné mon préavis donc je recherche du boulot du côté de Binche." Emilie a mis au "goût du jour" la maison de son mari... "et ce n'est pas encore fini", confie-t-elle.

On a toujours notre alliance

Laura et Bastien, de plus en plus complices, ont décidé de continuer l'aventure. "Divorcés... Bah non", plaisante Bastien, quelques mois après l'expérience. "On est toujours mariés, on a toujours notre alliance, confie Laura. Ce qui a évolué, c'est que la semaine prochaine, on emménage ensemble. Je vais déménager à Charleroi. Comme ça, je serai une vraie Carolo d'adoption." "La plus belle ville du monde pour information pour ceux qui ne la connaissent pas encore", ajoute Bastien. "Ça reste à voir, je n'ai pas encore tout vu non plus", sourit Laura. Le couple confie aussi qu'avoir des enfants fait partie de leurs projets dans le futur "mais pas tout de suite."

Toujours à la recherche de l'amour

Après avoir tenté de faire fonctionner leur relation, Cinthia et Adrien ont préféré arrêter l'expérience. Ils sont encore célibataires tous les deux. "Je n'ai toujours pas trouvé le prince charmant. Je pense qu'il a préféré s'envoler Cendrillon, Blanche Neige, La Belle au bois dormant... ou tout simplement rester sur sa place sur l'étagère au rayon biscuits", déclare Cinthia. "J'espère toujours tomber sur quelqu'un qui me corresponde", affirme quant à lui Adrien. Ils ont gardé une bonne relation après l'émission.

Junior et Manon avaient également choisi de divorcer. Junior est "toujours célibataire à l'heure actuelle". "Toujours à la recherche de l'amour. C'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire encore une fois à Mariés au premier regard pour la saison 5." "Officiellement, Junior et moi avons donc bien décidé de divorcer", confie Manon. "À côté de ça, on s'entend très bien. On est devenus de vrais potes", assure Junior.

Pour Jennifer et Florentin, c'était aussi la fin de leur histoire qui avait pourtant bien commencé. Si la jeune femme est toujours célibataire, Florentin a par contre "rencontré quelqu'un avec qui ça se passe bien. Maintenant, c'est le début, je me laisse du temps". Les deux participants ont malgré tout gardé de bons contacts après l'émission.