Accusé d'avoir triché pour gagner sa place sur les poteaux de Koh-Lanta, François donne des explications

Lors de l'épreuve d'orientation de Koh-Lanta, le totem maudit, Jean-Charles et Géraldine se sont surpassés et ses sont qualifiés les premiers dans un temps relativement court. Pour François, le troisième qualifié, ça a été plus compliqué…

Le pompier de Montpellier a bien eu du mal à trouver sa balise, et lorsqu'il l'a trouvée, il s'est dirigé vers la place avec l'objet en main sans le remettre en place comme il est censé le faire. Cela a provoqué la colère de certains téléspectateurs qui ont crié à la tricherie.

Si cette balise n'était pas à sa place, comment Ambre et Bastien pouvaient-ils la trouver, se sont demandés les fans de l'émission.

François a donné une explication dans une publication Instagram : "La réponse est toute simple : quand j’ai trouvé le poignard, j’ai annoncé à Ambre et Bastien que c’était fini, et on est allé ensemble sur le lieu de la balise pour que je leur montre où elle était. De là, je l’ai ramenée, mais le jeu était fini", a-t-il simplement expliqué.

Mardi, il sera donc sur les poteaux aux côtés de Jean-Charles, Géraldine, mais aussi Bastien, qui devra disputer la mythique épreuve sur un poteau maudit.