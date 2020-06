Alexandra de Koh-Lanta se confie sur son nouveau visage: elle a eu recours à la médecine esthétique (photos)

Lors de la finale de Koh-Lanta 2020 : l'île des héros, les téléspectateurs ont été surpris par le visage d'Alexandra, qui avait quitté le jeu sur décision médicale après un malaise en pleine épreuve de l'orientation.

Sur le plateau du dépouillement du vote final, sa transformation a marqué les esprits. Elle s'est expliquée dans une publication sur Instagram.

"Le moins que l'on puisse dire, c'est que le corps est mis à rude épreuve. En tant que femme, maman, on peut être une aventurière et rester féminine! Merci au docteur Marival de m’avoir sublimée et permis de retrouver ma féminité. J’ai ainsi eu la chance, après cette aventure, de profiter de ses doigts de fée à Biarritz et ce, tout en restant très naturelle", a-t-elle expliqué.

Et dans un second post, elle précise qu'il s'agit de médecine esthétique et non de chirurgie, expliquant la différence. "Les actes à visée esthétique effectués chez le médecin anti-âge n’ont pas pour vocation de modifier l’apparence comme la chirurgie esthétique, mais simplement d’atténuer les rides, l’air fatigué et le relâchement. Pas de bistouri ni d’anesthésie et seulement deux heures en cabinet."



