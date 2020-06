L'animateur Fabrice Collignon anime sa dernière matinale: "Après 25 ans, je suis très ému (vidéo)

"Ça fait bizarre… Très bizarre", a reconnu Fabrice Collignon, animateur vedette de Bel RTL, à l'issue de sa toute dernière matinale qu'il a animée durant 25 ans. "Après 25 ans, (…) je suis hyper ému et je sens des gens autour de moi qui le sont aussi". "Je ne me rendais pas compte de la manière dont j'entrais chez les gens et avec tous les messages que j'ai reçus, j'en ai vraiment pris conscience. Tous les gens qui m'ont envoyé des messages aujourd'hui m'ont écrit 'Merci d'avoir été là avec nous le matin', 'Merci de nous avoir fait sourire, de nous avoir divertis', c'est touchant".

L'animateur a levé un coin du voile sur l'organisation personnelle que requiert un tel horaire de travail. En effet, pour assurer la matinale, soit de 5h à 7h, Fabrice Collignon se levait à 1h du matin et arrivait à la rédaction aux alentours de 3h. "A 21h, c'est dodo!, décrit-il. J'allais dormir en même temps que mon fils de 11 ans. Il m'a d'ailleurs fait remarquer qu'en 11 ans je ne l'avais jamais conduit à l'école le matin. Même le jour de la rentrée scolaire, donc je vais pouvoir me rattraper".

Fabrice Collignon poursuit son chemin sur Bel RTL, mais travaillera à un autre horaire. "Ça va être une nouvelle vie professionnelle car je vais désormais arriver à RTL à l'heure où j'avais l'habitude de quitter les lieux!".