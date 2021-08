Rentrée RTL: tout ce qu'il faut savoir sur les nouvelles émissions

Les équipes de RTL Belgium ont redoublé de créativité et d'énergie pour proposer une rentrée à nouveau très forte. Elles ont mis tout leur cœur à concevoir de nouveaux programmes qui susciteront la curiosité et l'engouement du public le plus large possible. Les liens de connivence et de proximité entre RTL et le public seront encore plus renforcés à travers de grands rendez-vous incontournables ou surprenants qui seront dévoilés tout au long de la saison.



Cette fois encore, la promesse de RTL sera d'accompagner les Belges dans leur quotidien avec complicité, convivialité et dans l'esprit de "Vivre ensemble" qui s'impose dans le contexte de ces dernières semaine (crise sanitaire, météo morose, intempéries tragiques...). En d'autres termes : "pour vous, avec vous".







Snackmasters, la recette secrète



« Un dîner presque parfait », « Top Chef », « Objectif Top Chef », « Loïc fou de cuisine » : cette saison, RTL TVI ajoute à ses ingrédients incontournables un nouveau rendez-vous culinaire. Présenté par Sandrine Corman et Loïc Van Impe (dont le livre de recettes s'est écoulé en 2020 à plus de 50.000 exemplaires), « Snackmasters, la recette secrète » verra s'affronter aux 4 coins de la Wallonie de grands Chefs belges dans des épreuves pas banales. Ils vont devoir reproduire à l'identique des grands classiques du snacking comme par exemple le Whooper du Burger King, des Snickers, la Pepperoni Passion de « Domino's Pizza », des chocolats « Quality Street », les chips « Grills » de Lay's, la praline « Manon » de Leonidas…



Ce concours convivial, mais haletant, a déjà été adapté dans plusieurs pays : l'Angleterre, l'Australie, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. En Belgique néerlandophone, il est diffusé sur VTM depuis 2020.



Les candidats : 4 grands Chefs belges :



- David Martin



Bien connu des téléspectateurs de RTL TVI, le Chef du restaurant bruxellois La Paix, 2 étoiles au guide Michelin, troque cette fois sa casquette d'animateur de « Martin Bonheur » contre celle de candidat. Originaire du Sud de la France, celui qui a été élu Chef de l'Année du guide Gault & Millau 2019 a travaillé dans de prestigieux endroits en Europe (parmi lesquels un palace privé de la Reine Elisabeth d’Angleterre) avant de se poser en Belgique en 1994. Et dire qu'il ne pensait rester chez nous que deux petites années…



- Alexandre Dionisio



En 2010, il a été le premier cuisinier belge à briller dans « Top Chef ». Depuis, le Chef bruxellois a réalisé un parcours sans aucune faute de goût : il est aujourd'hui le Chef étoilé de La Villa in the Sky, perchée à 120 mètres de hauteur au coeur de notre capitale.



- Isabelle Arpin



Réputée pour ses préparations colorées et minutieuses, elle adore faire chanter dans une même assiette le salé, le sucré et l'épicé. Son restaurant bruxellois est à son nom et aussi à son image : créatif. D'origine française, celle qui rêvait de devenir médecin fait partie des rares Cheffes à avoir obtenu une étoile en Belgique. Dans ce concours, elle retrouvera Alexandre Dionisio, dont elle avait repris les rênes du premier restaurant, après s'être installée à Ostende pendant 18 ans. Si aujourd'hui tout lui sourit professionnellement, elle considère l'échec comme un passage indispensable dans une carrière.

- Charles Jeandrain



Né à Namur, ce Chef, papa de deux enfants, a oeuvré au sein de plusieurs grandes tables : Le Vivier d’Oies (une étoile à Dorinne), Le Beau Séjour (Nassogne), L’Eau Vive (deux étoiles à Arbre) ou encore le Sea Grill (deux étoiles à Bruxelles). Son père lui a transmis le goût des belles et bonnes choses. En février 2014, cet inconditionnel de sauces gourmandes a ouvert son propre restaurant à Namur, « Attablez-vous ».







Le 11 septembre des Belges



A 31 ans, le cadre bruxellois Patrick Braut vit son rêve : il a été nommé par sa compagnie d'assurances pour travailler à New York. En 4 ans, cet exétudiant en sciences économiques de l’ULB a su, grâce à son talent, transformer un stage en contrat de travail. Ce 11 septembre 2001, il travaillait au 97ème étage du World Trade Center : il est le seul Belge à faire partie des 2.977 victimes des attentats new-yorkais.



Vingt ans plus tard, ses parents reviennent sur cette terrible journée, tout comme d'autres Belges qui se trouvaient à ce moment au coeur de la tragédie : Martin et Charles Buysschaert ont vu les tours s’effondrer face à eux, Laurence Chevalier et son élève Astrid Metens étaient à New York après avoir remporté un concours de danse, l'ex-ministre Isabelle Durant participait à une réunion à Washington, Jacques van den Biggelaar a commenté en direct les images de CNN sur le plateau de RTL TVI... Ce 11 septembre, le monde a basculé dans l'horreur. Retour sur l'une des journées les plus tragiques de notre histoire.



« Le 11 septembre des Belges », présenté par Luc Gilson : le vendredi 3 septembre.







Pas si bête … en Islande !



Direction l'Islande pour retrouver la bienveillante Dr Cath et le dynamique Ludovic Daxhelet dans un périple riche en émotions et en images exceptionnelles à plus de 2.000 kilomètres de la Belgique. Phoques, baleines, macareux : le duo côtoiera et analysera les incroyables facultés de ces « résidents » qui font rêver tout un chacun. Côté sensations fortes, notre incroyable duo plongera entre les plaques tectoniques qui traversent le pays

avant de se rendre sur les versants du volcan de Geldingadalsgos, en éruption lors du tournage. Une émission à couper le souffle, en harmonie avec les beautés de la nature.



« Pas si bêtes... en Islande ! » : le dimanche 29 août.



Notre nature



Au fil des 4 saisons, l'évolution de la faune et de la flore belges a été observée par les équipes des plus grands documentaires animaliers de la BBC ou encore de Discovery Channel.



Un rendez-vous exceptionnel rendu possible grâce à des outils technologiques et numériques de pointe (caméras à haute vitesse, grues légères…).



Du renard au lézard en passant par le corbeau, le lièvre, le frelon ou encore l'écureuil : vous découvrirez, comme vous ne les avez jamais vues, les espèces ayant élu domicile dans 6 biotopes (la lande, les forêts, les prés salés de la côte, les grands espaces, la ville et les voies navigables).



Un avant-goût de ces documentaires exceptionnels est déjà diffusé chaque vendredi dans le bulletin météo et le « RTL Info Bienvenue ».







Semaine Verte



Entre le samedi 16 et le samedi 23 octobre, RTL TVI se connecte à la nature et se penche plus que jamais sur les problèmes environnementaux à travers une série de documents, longs-métrages et témoignages de premier rang. Agir, échanger, éclairer, mobiliser : les antennes du groupe RTL Belgium (RTL TVI, CLUB RTL, PLUG RTL, RTLPLAY, BEL RTL, RADIO CONTACT) se mettent au vert avec une programmation inédite.



Point d’orgue de cette semaine verte, le document exclusif du film « Legacy, notre héritage » de Yann Arthus-Bertrand avec un message fort : « Agir avant qu’il ne soit trop tard ». Lors de cette soirée événementielle présentée par Tatiana Silva, le photographe français partagera le cri d'une planète en souffrance qui se dégrade année après année. Le combat n'est pas perdu si chacun pose, à son niveau, des gestes forts.







Inspiré d'une histoire vraie, le long métrage inédit « Donne-moi des ailes » (réalisé par Nicolas Vannier) raconte l'aventure de Christian (interprété par Jean-Paul Rouve) qui va se rapprocher de son fils autour d'un projet aussi incroyable qu'ambitieux : sauver les oies sauvages en voie de disparition grâce à un ULM. Une ode à la biodiversité et à la solidarité : en moins de 30 ans, près de 420 millions d'oiseaux ont disparu en Europe.



Réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion, « Demain » prend le parti de sensibiliser les spectateurs aux problèmes environnementaux en adoptant un point de vue optimiste, en évitant le catastrophisme. Ce film documentaire, qui a dépassé dans les salles françaises le million d'entrées et qui a été récompensé aux Césars, recense les initiatives de dix pays en matière d'agriculture, d'énergie, d'économie, d'éducation ou de gouvernance.



Portée par Julia Roberts, la comédie dramatique « Erin Brokovich, seule contre tous » (réalisé par Steven Soderbergh) raconte l'histoire vraie d'une mère célibataire de trois enfants au chômage qui a révélé au grand jour un scandale de pollution des eaux potables par la société Pacific Gas and Electric Company (PG&E) en Californie, faisant des centaines de victimes.







Semaine Verte : Wallonie Sauvage



Pour la 2ème saison de « Wallonie sauvage », l'aventurier Tom de Dorlodot, accompagné de la spécialiste en nature et environnement Virginie Hess, sillonne les provinces wallonnes en minivan à la découverte d'espèces animales exceptionnelles. Un périple porteur d'espoir : il a retrouvé chez nous la trace de certaines espèces qui avaient quasiment disparu il y a quelques années…



Deux épisodes inédits diffusés dans le cadre de la semaine verte.







Donovan Magicien

80 téléspectateurs de RTL TVI, secondés par plusieurs personnalités, pensaient passer un petit moment privilégié avec Donovan dans une maison située en Ardenne belge. Sur place, ils seront en réalité les participants d'une trentaine de tours imaginés par le jeune magicien que rien n'arrête. Dans ce prime time événement, tout le monde ira de surprise en surprise : Donovan fera léviter un invité, fera apparaître quelqu'un au milieu d'un lac. Il tentera aussi de s'envoler dans les airs…

Durant 60 minutes, Donovan se surpassera et se mettra même en danger à travers des tours (d)étonnants.







Tout s’explique



Ce jeudi 9 septembre, le magazine « Tout s'explique » s'immisce dans le milieu très fermé de la magie. Pour percer les secrets de plusieurs grands tours, Maria Del Rio fera appel à Donovan. Effets optiques, électricité, magnétisme, pesanteur, réactions chimiques : les techniques utilisées par les magiciens seront décortiquées dans cette émission spéciale où Maria s'essayera au mentalisme sur ses collègues.



« Tout s'explique » spécial magie : le jeudi 9 septembre à 19h45.







Histoires de familles



Sabrina Jacobs partagera des histoires de crimes et d'héritages surprenantes et captivantes. Ces récits, qui ont ému, choqué tout un village, une ville ou encore un pays, pourraient être les vôtres car aucune famille n'est à l'abri d'un drame. Afin d'apporter un éclairage sur ces affaires, Sabrina sera entourée par plusieurs experts : les journalistes Dominique Demoulin et Christophe Giltay ou encore Jacques Pradel.



« Histoires de familles » : du lundi au vendredi à 13h45 à partir du 30 août.



François Pirette

Nouveau format, nouveau rendez-vous, nouvelle fréquence !

Après plus de 15 ans de success story avec RTL TVI, François Pirette n’a pas fini de nous surprendre puisque, dès la rentrée, c’est désormais chaque mois qu’il viendra dans la lucarne nous faire rire de nos petites et grandes contrariétés avec ses personnages devenus cultes rejoints par quelques petits nouveaux dont il nous réserve la surprise.





Soirée cinéma thématiques



- Soirée Patrick Swayze



« Ma définition de la victoire, c'est de ne pas abandonner, peu importe ce qui me tombe dessus, je peux le gérer », avait lancé lors d'une interview Patrick Swayze avant de devenir l'une des stars les plus cotées du boxoffice.



En incarnant en 1987 le professeur de danse Johnny Castle dans « Dirty Dancing », le comédien accède à une notoriété planétaire. « Ghost », « Point Break », « La cité de la joie » confirmeront par la suite la palette de ce comédien surdoué disparu en 2008 des suites d'un cancer à l'âge de 57 ans.



Dans une soirée spéciale, Maria Del Rio reviendra sur le parcours de Patrick Swayze, sur sa personnalité attachante, mais également sur les secrets de

tournage de « Ghost » et « Dirty Dancing ».







- Elton John, la véritable histoire de Rocketman



A l’occasion de la diffusion en grande première du biopic d’Elton John « Rocketman » (réalisé par Dexter Fletcher), RTL TVI propose de retracer la vie du célèbre chanteur dans un magazine exceptionnel sans fard.



Derrière cette véritable machine à tubes, qui représente à lui seul 2% de l’industrie musicale mondiale, se cache un homme aux multiples excès dont le côté sombre est lié à son enfance et à ses débuts difficiles.



Ce document reviendra également sur son amitié indéfectible avec Lady Di, les funérailles de cette dernière et la sortie du single le plus vendu de tous les temps « Candle in the Wind ».



Une soirée riche en révélations et en émotions qui s’annonce sur RTL TVI au travers de témoignages de l’artiste et de son entourage.