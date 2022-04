Top Chef: qui a remporté la guerre des restos? Un candidat belge parmi les vainqueurs (vidéo)

C'était le grand retour de l'épreuve événement dans Top Chef : la guerre des restos. Quelle équipe a eu la possibilité d'ouvrir les portes de son restaurant et servir son menu sur place et à emporter ? Quelle équipe a remporté cette 13ème guerre des restos ?

Pour cet épisode 7 consacré à la guerre des restos, les candidats se sont rendus en région parisienne, à Saint-Maur-des-Fossés, pour travailler en équipe pendant 48h afin de réaliser le rêve de tout cuisinier : imaginer et concevoir leur propre restaurant. Ils ont dû abattre un travail titanesque et faire preuve de créativité dans le but de séduire François-Régis Gaudry, le célèbre critique culinaire.



Après 48h d'épreuves et à l'issue de son passage devant les établissements, François-Régis Gaudry a sélectionné les deux restaurants dans lesquels il souhaitait aller dîner. Il a écarté le projet de cuisine végétale de Sébastien, Lilian et Thibaut.



Ce sont finalement Wilfried, Arnaud et Michael qui ont remporté la guerre des restaus de la 13e saison de Top Chef avec leur bistrot gastronomique au concept 100% saucisse.

"Je suis super ému parce qu’on y a vraiment cru. On a donné tout l’amour qu’on avait", a réagi Arnaud. "Je gagne la plus belle épreuve de Top Chef. Je vais m’en souvenir toute ma vie".