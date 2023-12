"C'était dur": Emily, la Belge du Meilleur Pâtissier, s'est-elle qualifiée pour la grande FINALE?

Cette semaine, les candidats du Meilleur Pâtissier ont dû redoubler d'efforts pour décrocher leur place en finale. Ils se sont lancés dans le thème des années folles imposé par Cyril Lignac avec la gourmandise et démesure au programme.

La Belge a revisité le célèbre croquembouche avec une pièce montée graphique. Elle a opté pour des saveurs de cacao, de pain d'épices et de mandarine. Mais la qualité des choux a déçu les juges. "Il est tout raplapla. Il est tout sec. Je ne peux pas valider un chou plat comme ça", a estimé Cyril Lignac. "Tu as passé trop de temps à la déco", a ajouté Mercotte. C'est la proposition d'Emily qui a le moins séduit le jury.

Les quatre demi-finalistes ont dû moderniser la traditionnelle pièce montée réalisée avec des choux à la crème et du sucre caramélisé montés en cône en trois heures. "C'était dur", a confié Emily, à la fin de l'épreuve.

Pour l'épreuve créative, l'invité était Bastien Blanc-Tailleu, un spécialiste du wedding cake. Les candidats ont dû tout donner pour impressionner l'homme de 32 ans devenu la référence de la démesure pâtissière et décrocher leur place en finale.

Pour se qualifier, Emily s'est lancée dans un gâteau chapeau en trompe-l'œil avec une ganache montée à la fleur d'orange, un croustillant aux céréales, un gel au citron et un biscuit au miel. Le tout moulé dans une coque au chocolat. Le résultat a été salué par les juges. Mais après les trois épreuves et en comparant toutes les réalisations, Cyril et Mercotte ont décidé de la mettre en dernière place. La Belge a donc quitté l'aventure aux portes de la finale.

"Évidemment, c'est un peu décevant, mais pour mon peu d'expérience en pâtisserie et le peu de chose que je fais, je suis quand même très contente d'être arrivée là", a confié Emily, fière de son parcours.

La finale du Meilleur Pâtissier est à voir mercredi prochain à partir de 20h25 sur RTL TVI, mais aussi sur notre application RTL play.