"Il ne se doute de rien, mais on a tout prévu": RTL-tvi va dire au revoir à un de ses animateurs mythiques

Après plus de 40 ans passés à l'antenne, Jacques van den Biggelaar, l'une des figures phares de RTL tvi, tire sa révérence. Pour célébrer le départ de l'animateur, ses amis et ses collègues ont organisé des surprises inoubliables.

Pour rendre hommage à cette carrière exceptionnelle, ses proches et collègues ont organisé des adieux mémorables. Ludovic Daxhelet, Sandrine Dans, Sabrina Jacobs, Luc Gilson, et Sophie Pendeville ont orchestré des moments inoubliables, où Jacques devra relever des défis amusants et retrouver d'anciennes connaissances. "Il ne se doute de rien, mais on a tout prévu", précise les coulisses de l'émission.

Mais ce n'est pas tout : pour la première fois, la famille de Jacques van den Biggelaar s'exprimera à l'écran, dévoilant un aspect plus personnel de ce journaliste et présentateur qui a su conquérir le cœur des téléspectateurs belges pendant plus de 40 ans.

Au programme : des défis surprenants et des retrouvailles inattendues avec des figures marquantes de sa vie professionnelle. Retrouvez l'émission "J. comme Jacques" ce vendredi à 19h50 sur RTL tvi et RTL play.