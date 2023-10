"J'ai pu prouver de quoi j'étais capable": énorme déception pour une des candidates belges, éliminée du Meilleur Pâtissier

Pour Clémence, l'une des deux candidates belge, c'est une immense déception. Après l'épreuve finale, qui consistait à réaliser un œuf grand format avec une surprise comestible à l'intérieur, elle n'a pas réussi à convaincre le jury.

Alors qu'elle était la seule à vouloir remplir complètement son œuf avec du gâteau, elle n'a pas réussi à le confectionner correctement. Au moment de démouler son œuf, celui-ci s'est brisé. Et comble de tout, il ne lui restait plus assez de temps pour en préparer un nouveau. C'est donc une pâtisserie brisée que la candidate s'est présentée face au jury et la cheffe chocolatière Jade Genin, présente pour l'occasion.