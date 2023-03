"Une grosse fricadelle": Kevin raconte sa rencontre sur un site avec sa compagne

La Meilleure Friterie était de retour ce jeudi sur RTL-TVI. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nos amateurs de frites ne manquent pas d'humour ! Alors qu'ils sont en route pour la friterie de Thib dans le Brabant wallon, Jean-Michel Zecca fait un tour de nos "goûteurs". Il demande alors comment Kevin et Alexandra se sont rencontrés. "Sur Tinder", répond notre amateur de frites. Et petit détail qui a toute son importance, la photo de profil de Kevin... était une fricadelle. "Une grosse fricadelle", répond même le jeune homme. Cela n'a pas manqué de provoquer l'hilarité de tous nos spécialistes de la bonne frite.