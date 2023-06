Aston Villa annonce l'arrivée de Youri Tielemans

L'international belge pourra s'appeler officiellement joueur des Villans à partir du 1er juillet. Il était arrivé en fin de contrat à Leicester City, qui vient d'être relégué en Championship.

Tielemans a percé au RSC Anderlecht et a été transféré à l'AS Monaco à l'été 2017 avant de s'installer en Premier League en janvier 2019, sous forme de prêt, puis de façon définitive en juillet 2019 à Leicester. Il a aidé les Foxes à remporter la FA Cup en 2021 en marquant le seul but en finale (1-0 contre Chelsea). Il est resté quatre ans et demi à Leicester. À Villa, Tielemans partagera le vestiaire avec un autre Diable Rouge Leander Dendoncker, son ancien coéquipier à Anderlecht.