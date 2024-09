Foot: l'ancien international ivoirien Sol Bamba est décédé à 39 ans

L'ancien défenseur et international ivoirien Sol Bamba, qui avait repris sa carrière après avoir combattu un cancer en 2021, est décédé à l'âge de 39 ans, ont annoncé dans la nuit de samedi à dimanche ses anciens clubs.

"C'est avec la plus grande tristesse que nous avons appris ce soir le décès de la légende du club, Sol Bamba", a réagi le club gallois de Cardiff sur le réseau social X.

Formé et ayant fait ses débuts en France, au Paris Saint-Germain, il était ensuite passé par l'Ecosse, Leicester (Angleterre), Trabzonspor (Turquie) et Palerme (Italie).

Il se fera un nom à Leeds, où il deviendra capitaine du club, et à Cardiff où il disputera plus d'une centaine de rencontres et participera à la remontée de l'équipe en Premier League pour la saison 2018-2019.

Sol Bamba avait annoncé qu'il s'était vu diagnostiquer un lymphome non hodgkinien début 2021 alors qu'il jouait à Cardiff. Il était revenu jouer au bout de plusieurs mois, après sa chimiothérapie, pour le club gallois, puis pour Middlesbrough, un autre club de deuxième division anglaise.