Mouscron-Standard EN DIRECT: les supporters sont plus chauds que les joueurs (0-1)

Le Standard se déplace à Mouscron dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de Belgique, une rencontre que nous vous faisons vivre sur rtlsport.be

LE DIRECT:

25': Le ballon tourne et retourne dans le milieu de terrain, on enchaine les pertes de balle et les récupérations. Le penalty est vraiment bien tombé pour le Standard parce que visiblement, aucune des deux équipes ne trouvent la solution dans le jeu.

20': Le match a du mal à s'emballer, on ne va pas se mentir. C'est vrai qu'il fait froid à Mouscron mais les supporters (qui ne courent pas) ont l'air plus chauds que les joueurs.

15': Le but a mis le Standard dans un fauteuil, les Rouches profitent de leur avantage tranquillement. Dussenne tente une grosse frappe de loin mais elle part en tribune.

5': BUUUUT ! Joao Klauss inscrit le premier but sur pénalty ! Il a été sifflé à la suite d'une faute grossière commise sur Sissako.

3': Joao Klauss adresse un premier centre ras de terre qui est facilement capté par le gardien Mouscronnois. Rien de bien dangereux mais l'attaquant prend ses marques.

1': Alexandre Boucaut siffle le début du match, c'est parti pour 90 minutes

AVANT MATCH:

À quelques minutes du début du match, les joueurs terminent leur échauffement.

Le club de Mouscron traverse une période compliquée, à tous les niveaux du club. Nos consultants se sont exprimés sur cette situation.

Les compositions :

Le Standard vient de dévoiler les joueurs qui débuteront au coup d'envoi. Luka Elsner semble vouloir profiter de la Coupe pour offrir leur chance à des joueurs en manque de temps de jeu. Il a, par exemple, laissé son capitaine et gardien Arnaud Bodart sur le banc de touche.

Standard : Henkinet, Fai, Dussenne, Sissako, Gavory, Pavlovic, Bastien, Rafia, Dønnum, Tapsoba et Klauss

Mouscron : Gillekens, Taravel, Chevalier, Mohamed, Vroman, Diandy, Angiulli, Myny, Giunta, Simba et Bocat

Le Standard se déplace à Mouscron pour défier les Hurlus en 16e de finale de la Coupe de Belgique dans une rencontre à suivre dès 20h05 sur Club RTL.

L'enjeu de ce match, en plus de la qualification pour le tour suivant, est de sortir d'une spirale négative dans laquelle les deux clubs sont empêtrés. Mouscron va essayer de remporter son premier succès de la saison face au Standard qui cherchera de son côté à engranger une première victoire depuis l'arrivée de Luka Elsner aux manettes de l'équipe.

Lors des cinq dernières confrontations entre les deux équipes, l'avantage comptable va du côté Mouscronnois. Le club du Hainaut s'est imposé 2 fois face au Standard, dont une victoire lors de leur dernière rencontre le 7 mars dernier, contre seulement un succès pour les Liégeois.

Le coup d'envoi sera sifflé à 20h45.