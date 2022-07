C'est officiel: Arthur Theate rejoint le Stade Rennais

Dans l'air depuis quelques jours déjà, l'officialisation est arrivée ce matin. Le Stade Rennais a publié sur son compte les premiers clichés d'Arthur Theate sous le maillot rennais.

Arrivé à Bologne l'an passé, Theate ne sera resté qu'une seule saison en Italie, le temps de disputer 31 rencontres de Serie A (2 buts) et d'attirer l'attention de Roberto Martinez, qui l'a sélectionné chez les Diables Rouges pour la première fois en octobre 2021 pour le 'Final Four' de la Ligue des Nations et lui a offert une première cap le 16 novembre au pays de Galles.

Après de belles prestations en Italie sous le maillot de Bologne, le Belge avait fait le forcing pour rejoindre la France, séduit par le projet des Bretons et quelque peu en froid avec son coach, le Serbe Sinisa Mihajlovic. Rennes a déboursé un chèque de 20 millions d'euros pour s'attacher ses services.