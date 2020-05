Diables Rouges: Roberto Martinez prolonge jusqu'en 2022

Roberto Martinez a prolongé son contrat de sélectionneur des Diables Rouges jusqu'en 2022, a annoncé mercredi la Fédération belge de football (RBFA).

La RBFA a publié une vidéo dans laquelle on voit Eden Hazard découvrir la prolongation du contrat de Martinez. "Ooh Roberto! Le coach a signé. C'est une bonne nouvelle", s'exprime le capitaine des Diables.

Une conférence de presse est prévue à midi.

Martinez, 46 ans, dirige les Diables Rouges depuis 2016. Il a mené la Belgique à la troisième place au Mondial 2018, la meilleure performance de l'histoire de l'équipe nationale belge.

A partir de juin, et de ce nouveau bail de deux ans, Martinez, qui aurait reçu des offres de plusieurs grands clubs européens ces derniers mois, doublerait au minimum son salaire annuel qui est actuellement de l'ordre de 1,2 million d'euros. Il toucherait ainsi entre 2,5 et 3 millions par an.